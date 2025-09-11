Kenan Yıldız, Serie A’da Ayın Oyuncusu!

İTALYA SERİE A’DA YENİ SEZONUN BAŞLANGICI

İtalya Serie A’nın 2025 sezonu Ağustos ayı itibariyle start aldı. Juventus, ilk iki maçından iki galibiyet alarak puan durumunda ikinci sırada yer alıyor. Takımın genç yeteneği Kenan Yıldız, açılış maçında Parma ile oynanan karşılaşmada iki asist yaparak dikkatleri üzerine çekti ve takımının 2-0’lık galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

KENAN YILDIZ’IN BAŞARISI VE ÖDÜL ADAYLIĞI

Kenan Yıldız, Parma karşısındaki etkileyici performansı ile birçok önemli oyuncu ile birlikte Serie A Ayın Futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Bu adaylar arasında Udinese oyuncusu Thomas Kristensen, Napoli’den Scott McTominay, Como’dan Nico Paz, Roma’nın Matias Soule ve Inter’den Marcus Thuram bulunuyor.

Taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan milli futbolcu, 2025 Ağustos’un Serie A Ayın Futbolcusu unvanını kazanmayı başardı. Serie A’nın resmi hesabından yapılan açıklamada, “Taraftar oylaması, Juventus oyuncusu Kenan Yıldız’a sezonun ilk Ayın Oyuncusu ödülünü kazandırdı. Parma’ya karşı açılış maçında yaptığı iki asist, Yıldız’ın teknik yeteneğini ve klasını sergiler vaziyetteydi” ifadeleri yer aldı. Henüz 20 yaşında Juventus’un 10 numaralı formasını giymek, Yıldız’ın kulüp tarafından sahip olduğu karizma, olgunluk ve büyük potansiyelini kanıtlıyor. Yıldız, taraftarları nasıl heyecanlandıracağını bilen yeni nesil futbolculardan biri olarak dikkat çekiyor.