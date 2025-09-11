Kenan Yıldız, Serie A’da Ayın Oyuncusu!

İtalya Serie A’da 2025 sezonu Ağustos ayı itibarıyla start aldı. Juventus, ilk iki maçında elde ettiği iki zaferle puan durumunda ikinci sıraya yerleşirken, Kenan Yıldız, takımının açılış maçında Parma’ya karşı 2-0 galip gelerek iki asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Kenan Yıldız, bu performansıyla birlikte Udinese oyuncusu Thomas Kristensen, Napoli oyuncusu Scott McTominay, Como oyuncusu Nico Paz, Roma oyuncusu Matias Soule ve Inter oyuncusu Marcus Thuram ile birlikte Serie A’nın Ayın Futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

ayın futbolcusu oldu

Taraftar oylamasında diğer adayları geride bırakan Kenan Yıldız, böylece 2025 Ağustos Serie A Ayın Futbolcusu unvanını kazandı. Serie A’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Taraftar oylaması, Juventus oyuncusu Kenan Yıldız’a sezonun ilk Ayın Oyuncusu ödülünü kazandırdı. Parma’ya karşı açılış maçında yaptığı iki asist, Yıldız’ın teknik yeteneğini ve klasını sergiler vaziyetteydi” ifadeleri yer aldı. Sadece 20 yaşında olan Yıldız’ın Juventus’ta giydiği 10 numaralı forma, ona büyük bir sorumluluktan fazlasını yüklüyor. Bu, kulüp tarafından Yıldız’ın karizmasının, olgunluğunun ve olağanüstü potansiyelinin tescili anlamına geliyor. Yıldız, bugün taraftarları heyecanlandıracak yeteneklere sahip yeni nesil futbolcuların sembollerinden biri haline geldi.