Kene Tehlikesi Artıyor! 2 Can Gitti..

SİVAS’TAYKI KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ VAKA SAYILARI ARTIYOR

Sivas’ta kene ısırığıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sorunu devam ediyor. Nisan ve mayıs aylarında 16 hasta, KKKA tedavisi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Tedavileri tamamlanan 8 hasta taburcu edilirken, biri bebek olan 2 hasta hayatını kaybetti. KKKA tanısıyla hastaneye yatırılan 6 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

KENDİSİNE ZARAR VEREN MÜDAHALELERDEN KAÇININ

Koyulhisar ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki M.K, yaklaşık 1 hafta önce büyükbaş hayvanın vücuduna yapışan keneyi çıplak elle kopardı. Elinde yara da bulunan M.K, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi’ne götürüldü. KKKA tanısı konulan M.K, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi edilmeye alındı. Ayrıca Kalebaşı köyünde 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, kene yapışması sonucu Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi’nde yaşamını kaybetmişti. KKKA teşhisiyle hastaneye yatırılan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K. ise 15 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Uzmanlar, “Vücudunuzda kene görürseniz kendiniz çıkarmaya çalışmayın” uyarısında bulunuyor.

KENE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Sivas ve çevresindeki bölgelerde hyalomma marginatum türü keneler yaygın durumda ve bu türünün KKKA virüsü bulaştırdığı biliniyor. Uzmanlar, KKKA’nın kenenin vücuda tutunmasından 1-3 gün, en fazla 9 gün sonra halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, üşüme ve titreme gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade ediyor. Ayrıca bazı hastalarda bulantı, kusma, ishal ile yüzde 15 oranında burun, ağız içi, mide-bağırsak sistemi veya organ içi kanamalar görülebiliyor. Kenelerin KKKA dışında Lyme hastalığı, Riketsiya enfeksiyonları, Anaplazmoz, Q ateşi ve Erlihiyoz gibi 200’den fazla hastalığı insana bulaştırabileceği kaydediliyor. Uzmanlar, tarla ve bahçelerde vakit geçiren kişilerin keneden korunabilecekleri özellikle kıyafetler tercih etmesini tavsiye ediyor. Bu kişilerin sık sık vücutlarını kontrol etmesini gerektiğini belirten uzmanlar, keneye müdahale etmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.