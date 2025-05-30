Kentsel Dönüşümde Kalıntılar Bulundu

İNSAN KALINTILARINA İLK TEPKİ

İzmir’in Bornova ilçesindeki Erzene Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan dört katlı bir binada, insan kalıntıları tespit edildi. Hurdacıların binadaki söküm işlemleri sırasında merdiven boşluğunda siyah poşetler dikkatlerini çekti. Poşetlerin içini açan işçiler, üç insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve birçok kemik parçasıyla karşılaştılar. Hemen büyük bir panik yaşayan hurdacılar, durumu polise bildirdi.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Motosikletli Yunus Timleri, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri gönderildi. Aynı zamanda Cumhuriyet Savcısı da olay mahallinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk incelemelerde, kalıntıların insana ait olduğuna değerlendirildiği belirtiliyor. Bulunan kalıntılar, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerini belirlemek amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bornova’da ortaya çıkan insan kalıntılarından sonra emniyet güçleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, binanın geçmişte kimler tarafından kullanıldığı ve olayın gelişim süreci araştırılıyor. Elde edilen bilgilere göre, soruşturmanın çok yönlü bir şekilde sürdüğü öğrenildi.