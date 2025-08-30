Kerem Aktürkoğlu Hakkında Açıklama Yapıldı

KEREM AKTÜRKULOĞU’NUN TRANSFERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan Fenerbahçe’ye transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yazgan, “Kerem transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutumumuz olmayacak” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde yapılan basın toplantısında gerçekleştirildi.

ÖN ALIM HAKKI KULLANILMAYACAK

Yazgan, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer sürecinde kendilerinin ön alım hakkını kullanmayacaklarını dile getirdi. Geçen yıl, Kerem için Benfica ile yapılan sözleşmede Galatasaray’a bir öncelik hakkı tanındığını belirten Yazgan, “Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda” dedi. Yazgan, Benfica’nın Fenerbahçe’nin teklifini kendilerine ilettiğini ve bu hakkı kullanıp kullanmayacaklarını sorduğunu da açıkladı.

SÜREÇ VE BEKLENTİLER

Yazgan, sözleşmeye göre bahsi geçen rüçhan hakkı için 5 iş günlük sürenin 5 Eylül Cuma günü sona ereceğini belirtti. Avrupa listesine yazma süresinin tamamlanmasıyla bu sürecin dolduğuna dikkat çeken Yazgan, Fenerbahçe’nin bu durumdan habersiz olarak süreci ilerletmesini şaşkınlıkla takip ettiklerini ifade etti. Yazgan, “Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırlarından çıktığımız zaman bu taraftarlığımızın yanında hepimizin üst kimliği olan ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı’ öne geçiyor olmalı” dedi.