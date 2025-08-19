Kerem Aktürkoğlu İstanbul’a Gitti

PORTAKALIN KAFİLESİ AÇIKLANDI

Portekiz kulübü Benfica, Fenerbahçe ile yapılacak maça katılacak oyuncu kadrosunu açıkladı. Kadroda milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da yer buldu. Benfica’nın havaalanından paylaştığı görüntülerde, Aktürkoğlu’nun da bulunduğu dikkat çekti. Aktürkoğlu, Benfica ile birlikte İstanbul’a iniş yaptı.

TRANSFER SÜRECİNE YENİ DOKUNUŞ

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için ilk teklifini 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro’luk bonusla yapmış ve yeniden masaya oturduğu iddia edildi. Portekiz ekibi, milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynattıktan sonra Fenerbahçe fiyatı düşürdü ve süreci bu hafta sonlandırma hedefinde. Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” şeklinde açıklama yaptı. Ancak sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki oyuncu ile anlaştığı bilgisi geldi. Fenerbahçe’nin planı, Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Eğer transfer gerçekleşirse, milli futbolcu bu maçta kadroda yer alabilir.

MAÇIN TARİHİ VE DETAYLARI

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Aktürkoğlu’nun da formasını giydiği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul’a gelecek ve son antrenmanını, mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da gerçekleştirecek.