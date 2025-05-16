Kerem Aktürkoğlu Neden Kutlama Yapmadı?

TRANSFER SÜRECİ VE PERFORMANS

3 Eylül 2024 tarihinde 12 milyon Euro + sonraki satışın kar payından % 10 karşılığında Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sezon boyunca sergilediği performansla takımın en önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Portekiz devinin formasını tüm kulvarlarda 47 kez giyen 26 yaşındaki futbolcu, 16 gol atıp 12 asist yaparak takımının kaydettiği 28 gole doğrudan katkı sağladı.

SOSYAL MEDYA REAKSİYONLARI

Benfica’ya transfer olmasına rağmen Galatasaray ile olan bağlarını koparmayan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada hem takım arkadaşlarına hem de takıma destek sağlamayı sürdürüyor. Fakat, sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası zaferini kutlamadığı için bazı Galatasaray taraftarları sosyal medyada, “Wilfried Zaha bile kutladı, Kerem Aktürkoğlu kutlamadı” şeklinde mesajlarla milli oyuncuya tepki gösterdi. Ancak olayın arka planı farklı bir tablo ortaya koydu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Portekiz’de şampiyonluk mücadelesi veren Benfica, sahasında Sporting ile karşı karşıya geldi. Takım, sezonun son haftası öncesi rakibini mağlup edemeyerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Bu nedenle takım içerisindeki oyuncuların desteği büyük önem taşıyor.