Kerem Aktürkoğlu Portekiz Basınında Manşet!

KEREM AKTÜRKOĞLU’NA ÖVGÜ

Benfica’nın köklü kulüplerinden biri olan Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu hakkında Portekiz gazetesi A Bola’da özel bir haber yayımlandı. Portekizli gazeteci ve yorumcu Rogério Azevedo, Kerem hakkında, “Sezon başında muazzam bir etki yarattı. Şu anda düşüşte olmasına rağmen, Benfica’nın yaptığı en iyi transfer.” ifadesini kullandı.

Haberde, Benfica’nın bu sezon yaptığı transferlerin değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca Pavlidis’in 10 gol atıp 2009 dakika sahada kaldığı bilgilerine de yer verildi.