Kerem Aktürkoğlu Transferi Hızla Tamamlanıyor

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ İÇİN SON GELİŞMELER

Kerem Aktürkoğlu’nun hangi kulübe katılacağı, futbolseverler arasında büyük bir merak yaratıyor. NTVSpor’da yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe’de bu transferle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için son bir hamle yapıyor.

FINAL GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Haber Global’dan gelen bilgilere göre, Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için final aşamasına geçti. Sarı-lacivertli yönetim, transferi en geç yarın akşam saatlerine kadar tamamlamayı hedefliyor.

ALI KOÇ DEVREDE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferi için bizzat devreye giriyor. Koç, bugün ufak engellerin aşılması ve ödeme planı konusunda Benfica ile görüşmeler yapacak.