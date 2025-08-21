Kerem, Benfica’da Mutlu

TEKNİK DİREKTÖR LAGE, HAZIRLIKTAN MEMNUN

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, maç öncesi hazırlıklarının çok iyi olduğunu ifade ediyor. Chobani Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini detaylı bir şekilde analiz ettiklerini belirtti. Lage, “Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik” dedi. İlk yarıda hem topa sahip olduklarını hem de oyunu iyi yönettiklerini vurgulayan Lage, ikinci yarıda ise oyuna iyi başlayamadıklarını ve bu nedenle cevap vermeye çalıştıklarını aktardı. Değişikliklerle atak oluşturma hedeflerinden bahseden Lage, “Alanın olabileceğini düşündük ama maalesef kırmızı karttan sonra oyunun stratejisi değişti” ifadesini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN MUTLULUĞU

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’da mutlu olduğunu dile getiren Lage, “Benim için tek önemli olan Benfica’da mutlu mu değil mi, ki mutlu. Onu taktiksel olarak maçlara hazırlamak önemli olandı. Bu yüzden ilk 11’de başladı çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu” şeklinde konuştu. Lage, ikinci maçla ilgili olarak diğer tarafın başkanlarının karar vereceğini belirtirken, oyuncuların kendine güvenle oyuna nasıl girebileceğine de odaklandıklarını ifade etti. “Çok tecrübeli bir hocaya karşı oyuncular iyi performans gösterdi” diyen Lage, stratejilerine bağlı kaldıklarını da söyledi. İkinci yarıda forvet hattına bir oyuncu daha aldıklarını, ancak ardı ardına gelen iki sarı kartın tehlike oluşturmalarını engellediğini de ekledi.

FENERBAHÇE YORUMU

Lage, Fenerbahçe’nin güçlü bir ekip olduğunu vurgulayarak, “Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor” dedi. Orta sahadaki üç iyi oyuncuları ve hızlı forvetleri bulunduğunu ifade eden Lage, kendilerinin de oyunu kontrol ettiklerini söyledi. “Çok taktiksel bir savaş oldu. Biz kazanmak için değişiklikler yaptık” ifadesini kullandı. Daha fazla tehlike yaratabileceklerine inandıklarını dile getiren Lage, “Biz sadece bu turu geçmek istiyoruz. Favori olup olmamak önemli değil, turu geçmek istiyoruz. Tur hala yüzde 50” diyerek, her iki takım için Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın önemine dikkat çekti. “İyi bir maç oynadık ve yapmamız gereken tekrar iyi bir oyun oynamak” diyerek, mücadele veren bir takım yaratmanın amaçları olduğunu vurguladı.