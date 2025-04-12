Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu Oldu

KEREM KAMAL’IN BAŞARISI

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bulunan Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya elde etti. Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda, Kerem ile Ermeni güreşçi Karen Aslanyan finalde karşı karşıya geldi.

Final mücadelesinde Kerem, rakibini 7-2’lik skorla yenerek, 2022 yılından sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olmayı başardı. 25 yaşındaki sporcu, bu başarıyla Türkiye’ye 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.