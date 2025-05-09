Kerevitaş, Sektör Liderliğini Koruyor

YENİ FINANSAL SONUÇLAR AÇIKLANDI

Her yıl ürünleriyle yaklaşık 61 milyon tabakta 19,5 milyon haneye misafir olan Kerevitaş, inovasyon, erişilebilir fiyat ve iletişim faaliyetlerindeki başarısını finansal performansıyla taçlandırıyor. Şirket, 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Buna göre, Kerevitaş’ın bu yılın ilk çeyreğindeki cirosu 6,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Yüzde 37’lik artışla brüt kârını 1,8 milyar TL’ye çıkartan şirket, 2025’in ilk üç aylık döneminde 921 milyon TL FAVÖK elde etti. FAVÖK marjını ise önceki yılın aynı dönemine göre 7,7 puanlık artışla yüzde 13,3 seviyesine yükseltti. Kerevitaş’ın ihracat geliri ise 2025 yılının ilk üç ayında 678 milyon TL oldu.

MARKA LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Dondurulmuş gıdanın öncü markası SuperFresh, büyüyen pazardaki yüzde 38’lik payıyla liderliğini sürdürdü. Kerevitaş’ın margarin sektöründeki yüzde 69’luk ciro pazar payı ile olan liderliği, Bizim Yağ ve Terem markalarındaki kazançlarla daha da güçlendi. Margarin pazarının en sadık tüketicilere sahip markası Bizim Yağ, paketli margarin pazarında ciro payını yüzde 35 olarak korurken, Terem markasının kase margarin pazarındaki ciro payı geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık artışla yüzde 59,2’a yükseldi.

İLETİŞİM KAMPANYASI BAŞARI GETİRDİ

SuperFresh, 2025 yılına başarılı iletişim kampanyası Dolapta Ne Var ile güçlü bir başlangıç yaptı. Dondurulmuş gıdanın öncüsü SuperFresh’in satış noktası olan dolapları kahramanlaştıran ve dondurulmuş gıda tüketimini artırmayı hedefleyen kampanyası ile tüm zamanların en yüksek satışına ulaşıldı. Kampanya döneminde yüzde 40’lık tonaj büyümesi ile 3 puanlık penetrasyon artışı sağlandı. İlk üç ayda, 16 ürün lansman ve relansmanı gerçekleştirildi ve SuperFresh’in yeni ürünlerin ciro içindeki payı yüzde 18 oldu.

ÖDÜLLERLE GÜÇLENEN İLETİŞİM FAALİYETLERİ

Superfresh’in tarımda kadınlara fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Tarımın Kadın Yıldızları projesi, Terem markasının yenilikçi kampanyası ve Bizim Yağ’ın Türkiye’nin YouTube’daki ilk ve tek hamur işi kanalı olan “Hamur Bizim İşimiz” kanalı, Kerevitaş’a sektörde prestijli 6 ödül kazandırdı.

CEO’DAN DEĞERLENDİRME

Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, 2025’in ilk çeyreğine ait finansal performansı şu sözlerle değerlendirdi: “Pazar lideri markalarımız ve 16 kategoride yaklaşık 1500 ürün ile güçlü portföyümüzle öncü bir gıda şirketi olarak, etki ettiğimiz geniş ekosistemde sektörün dönüşümüne yön veriyoruz. 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin sonuçlarımız; inovasyona dayalı ürün stratejimiz, lider markalarımız ve verimlilik odaklı üretim gücümüzün yarattığı değeri bir kez daha kanıtlar niteliktedir. Tüketicilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak büyümemizi sürdürülebilir kılmaya ve küresel rekabet gücümüze ivme kazandırmaya odaklanıyoruz. Gıda sektörüne yön veren lider bir şirket olarak hem Türkiye’de hem uluslararası pazarlarda ülkemize ve sektörümüze katma değer sağlayacak kalıcı başarılar için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”