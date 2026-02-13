Kesik Baş Cinayeti’nde İki Ceset Kayıtlı Valizle Taşındı

Kamuoyunda “Kesik Baş Cinayeti” olarak bilinen dava kapsamında, Şişli’de bir konteynerde cansız bedeni bulunan Durdona Khokimova’nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. İlgili çalışmalar sonucunda, Ümraniye’deki aynı adreste ikinci bir cinayetin daha gerçekleşmiş olabileceğine dair yeni delillere ulaşıldı.

KAYIP İHBARI SORUŞTURMAYI YENİDEN YÖNLENDİRDİ

Özbekistan uyruklu Sayyara Ergaşaliyeva’nın 23 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alamayan ailesi, 6 Şubat’ta kayıp başvurusu yaparak polisin devreye girmesini sağladı. Yapılan incelemeler sonucunda, Ergaşaliyeva’nın ikamet ettiği adresin, Durdona Khokimova cinayetinin işlendiği yer olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERLE DÖNGÜSÜ

Polis ekipleri, Durdona Khokimova ile Sayyara Ergaşaliyeva’nın aynı adreste şüpheliler D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile yaklaşık bir ay süreyle yaşadıklarını belirledi. Ayrıca, Ergaşaliyeva ile şüphelilerden G.A.K. arasında bir duygusal ilişki bulunduğu değerlendirildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMESİ

Güvenlik kamera kayıtlarına dayanan habere göre, Ergaşaliyeva’nın 23 Ocak günü evine girdiği, kısa bir süre sonra şüphelilerin de eve girdiği görünmektedir. 24 Ocak’ta şüphelilerin gün boyunca evden sık sık siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri döndükleri tespit edildi. Son çıkışlarında, zanlılar beyaz bir valizle evden çıkarak taksiye bindikleri ve Fatih istikametine gittikleri belirlendi.

İKİNCİ SORGULAMA VE İFADELER

Durdona Khokimova cinayetinden tutuklanan D.A.U.T. ve G.A.K., savcılık talimatıyla yeniden ifade vermek üzere sorguya alındı. Şüphelilerin, Sayyora Ergaşaliyeva’yı 23 Ocak’ta kesici bir aletle öldürdüklerini ve cesedi parçalara ayırarak çeşitli noktalardaki çöp konteynerlerine attıklarını beyan ettikleri bildirildi. Sorgulanmalarının ardından, şüpheliler tekrar adliyeye sevk edildi.

VALİZ ÜZERİNDEN GELEN İDDİALAR

Soruşturma kapsamındaki görüntüler, şüphelilerin önce Sayyora Ergaşaliyeva’nın cesedini poşetler ve satın aldıkları beyaz bir valize koyarak taksiyle Fatih’teki farklı çöp konteynerlerine bıraktıklarını kaydetti. Ardından, valizi boşalttıktan sonra eve döndükleri, bir gün sonra öldürülen Durdona Khokimova’nın bedeninin de aynı valize konarak taksiyle Şişli’ye götürüldüğü ve burada bir konteynere atıldığı bilgisi edinildi.

KAN ÖRNEKLERİYLE OLUŞAN EŞLEŞME

Sayyara Ergaşaliyeva’nın ailesinden alınan kan örnekleri ile olay yerinden alınan kan örneklerinin uyuştuğu bildirimine ulaşıldı.