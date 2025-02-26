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Kestel Kalesi’ndeki Yangın Kontrol Altında

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GECE YARISI YANGIN OLAYI

Yangın, saat 21.30 civarında Mahallesi’nde yer alan Tarihi Kestel Kalesi’ndeki ahşap yapıda meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldı. Aynı zamanda itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

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