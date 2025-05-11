KFC Ve Pizza Hut, Türkiye’ye Dönüyor

HIZIRDAKİ DEĞİŞİM!

Dünyanın en büyük hazır gıda zincirlerinden biri olan Yum! Brands, ocak ayının ilk günlerinde Türkiye’deki franchise hizmetini yürüten İş Gıda ile olan sözleşmesini feshetme kararı aldı. Fesih sebebi olarak, şirketin Türkiye’de belirlenen standartları karşılayamaması gösterildi. Alınan bu karar sonrası İş Gıda konkordato ilan etti ve Türkiye’deki 537 KFC ve Pizza Hut şubesi kapandı.

YUM! BRANDS TÜRKİYE’DE YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR

Patronlar Dünyası’ndan gelen haberlere göre, 4 aydır kapalı duran KFC ve Pizza Hut, Türkiye pazarına geri dönmek için yeni bir anlaşmaya vardı. Amerikan şirketi Yum! Brands, gayrimenkul ve yatırım yönetimi hizmeti veren Value Solution Partners ile iş birliği yapmaya başladı. Value Solution Partners, mevcut kiralama şartları üzerinden alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşme aşamasında. Ancak, çok az şube için anlaşma sağlanabiliyor ve çoğu yatırımcının anlaşmaya yanaşmadığı dile getiriliyor. Yatırımcıların, öncelikli olarak mevcut borçların ödenmesi ve kiraların artırılmasını talep ettiği konuşuluyor.

YATIRIMCILARLA SÜREN GÖRÜŞMELER

Kapanmadan önce, Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin yaklaşık yüzde 90’ında KFC ve Pizza Hut hizmet veriyordu. Sektör kaynaklarına göre, İş Gıda’nın son 3-4 aydır kira ödemediği iddia ediliyor. Kapanan şubelerin alışveriş merkezi yatırımcılarına aylık 80 milyon TL zarara neden olduğu belirtiliyor.

REDDİYORLAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ

McDonald’s yetkilileri, KFC ve Pizza Hut’ı satın alma planları olmadığını duyururken, TAB Gıda’dan da bu konuda herhangi bir resmi girişimde bulunulmadığı belirtildi. Ancak, alışveriş merkezi kulislerinde TAB Gıda bünyesinde bulunan Popeyes’ın, KFC’nin kapalı olan şubelerine dair ilgisinin olduğu konuşuluyor. Genel kurulda yapılan bir soruya verilen yanıt ise, “Yum! Brands franchise feshi ile kapatılan 537 adet şubenin doğrudan markaları almak gibi bir stratejimiz bulunmamaktadır” oldu.