KFC Ve Pizza Hut, Türkiye’ye Dönüyor

DÜNYA ÜZERİNDEKİ HAZIR GIDA ZİNCİRİ FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Dünyanın tanınan hazır gıda zincirlerinden olan Yum! Brands, ocak ayının başlarında Türkiye’deki franchise hizmetini yürüten İş Gıda ile olan sözleşmesini feshetmişti. Fesih kararı, şirketin Türkiye’deki belirlenen standartları karşılayamaması sebebiyle alındı. Bu durum, İş Gıda’nın konkordato ilan etmesine yol açarken, Türkiye’deki 537 KFC ve Pizza Hut şubesinin de kapılarını kapatmasına neden oldu.

YUM! BRANDS TÜRKİYE PAZARINA DÖNÜYOR

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın aktardığına göre, 4 aydır kapanan KFC ve Pizza Hut, Türkiye pazarına geri dönüş için anlaşma sağladı. Şirket, Türkiye’de devam etmeyi planlarken, gayrimenkul ve yatırım yönetimi hizmeti sunan Value Solution Partners ile bir işbirliği yaptı. Value Solution Partners, mevcut kiralama koşulları üzerinden alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmelere başladığı bildirildi. Anlaşma sağlanan çok az şube olsa da, çoğu yatırımcı henüz dikkate almadığı ifade ediliyor. Anlaşma yapmak istemeyen yatırımcıların, öncelikle mevcut borçların ödenmesi ve kiraların artırılmasını talep ettiği konuşuluyor.

YATIRIMCILARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kapanmadan önce, Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin yüzde 90’ında KFC ve Pizza Hut hizmet sunuyordu. Sektör kulislerinde, İş Gıda’nın 3-4 aydır kira ödemediği konuşulurken, kapanan şubelerin alışveriş merkezi yatırımcılarına mağaza başına ortalama 150 bin lira kiradan aylık 80 milyon TL zarara mal olabileceği iddia ediliyor.

MCDONALD’S VE TAB GIDA’NIN AÇIKLAMALARI

McDonald’s yetkilileri, KFC ve Pizza Hut’ı satın alma niyetlerinin olmadığını söylerken, TAB Gıda kanadında Cuma günü düzenlenen genel kurul toplantısında bu konu gündeme geldi. KAP’a yapılan bildirimde, genel kurulda Mustafa Can Kaya’nın, “Yum! Brands franchise feshi ile kapatılan 537 şubenin KFC, Pizza Hut ve TAB Gıda’ya pazar payı ve benzeri fırsatlar yaratması ile ilgili bir çalışmanız var mı?” sorusuna yönelik yanıt olarak, “Doğrudan markaları almak gibi bir stratejimiz bulunmamaktadır” denildi. Genel kurulda bu yanıt verilmesine rağmen, alışveriş merkezlerinde aktif olan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, TAB Gıda’nın bünyesindeki Popeyes, KFC’nin kapalı şubeleriyle ilgilendiği iddia ediliyor.