KGK İle Azerbaycan’a Medya Buluşması!

AZERBAYCAN MATBUATININ 150’NCİ YILI KUTLANDI

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve Azerbaycan’ın resmi medya kuruluşu Matbuat Şurası (MŞ) işbirliğiyle “Azerbaycan Matbuatının 150’nci Yılı” vesilesiyle Türkiye-Azerbaycan 2’nci Medya Buluşması, 27-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Azerbaycan’da yapıldı. Bu etkinliğin ilki, KGK ve Matbuat Şurası ortaklığıyla 13-16 Ekim 2019 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilmişti. KGK’nın bu buluşması, 50’ye yakın yerel, yaygın ve yabancı gazeteci, aynı zamanda Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat gibi duayen gazetecilerin katılımıyla Gence, Şuşa, Hocalı ve Bakü şehirlerini kapsadı. Medya buluşması, Gence Havalimanı’na inişle başladı ve ilk gün, Azerbaycanlı gazetecilerin de katılımıyla şehir turu düzenlendi.

NURI PAŞA UNUTULMADI

Gence’deki tarihi ve turistik mekanların yanı sıra, Türk şehitliği ve Kafkas İslam Orduları Başkomutanı Nuri Paşa’nın Gence’deki evi ziyaret edildi. Burada KGK heyeti, daha sonra karayoluyla Şuşa’ya geçerek tarihi mekanları gezdi. Gezi, TC Gence Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Kadir Gündoğdu’nun rehberliğinde gerçekleşti. Şuşa’da, yerli halkla ve çocuklarla röportaj yapan heyet, zaferin sembolü olan Cıdır Düzü’nü de ziyaret etti. Burada Azerbaycanlı askerlerin tırmandığı uçurumun üstünde ve tarihi Şuşa surlarının önünde hatıra fotoğrafları çektirdiler. Ayrıca, Şuşa’da yeniden inşa edilen cami ve mescitleri de gezerek, Karabağ’ın yeniden imarı çalışmalarını yerinde incelediler.

HOCALI’DA İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER

Bakü’ye dönüş yolculuğunda Hocalı’yı da ziyaret eden heyet, Ermeni milislerin yaşattığı zorbalıkların izlerine tanıklık etti.

MEDYA FORUMUNDA YAPAY ZEKA KONUSU

Gazeteciler, Bakü’deki Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi’nde düzenlenen “Yapay Zeka” konulu Medya Forumu’nda bir araya geldi. Matbuat Şurası Başkanı Reşat Macit ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in açılış konuşmalarının ardından, KGK Dış Medya Meclisi Başkanı Elşad Eyvazlı’nın moderatörlüğünde forum başladı. SODİMER ve KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, “Yapay Zeka Gazeteciliği” üzerine görüşlerini paylaştı. Türkiye Yapay Zekâ Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu “Yapay zeka ile dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?” sorusunu yanıtladı, NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak ise “Gazeteciliğin geleceği, yapay zeka ve sosyal medya” konusunu ele aldı. Forum, soru cevap bölümüyle sona erdi.

HAKİM HACIYEV İLE GÖRÜŞME

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dış Politika Başdanışmanı Hikmet Hacıyev, uluslararası ilişkiler analizi çerçevesinde gazetecilerle bir araya gelerek, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve Türkiye ile ilişkiler üzerine bilgilendirmelerde bulundu. Hacıyev, 17 maddelik bir barış anlaşması metninin hazırlandığını ve Ermenistan’ın buna olumlu baktığını söyledi. Ancak Ermenistan Anayasası’ndaki Karabağ maddesi değişmeden barışın sağlanamayacağını vurguladı. Ayrıca, barışın sağlanmasıyla Güney Kafkasya’da ekonomik iş birliğinin artacağını kaydetti. Türkiye’nin bu süreçteki rolünü “kardeşlik” olarak tanımlayan Hacıyev, Azerbaycan’ın Türkiye’ye yaptığı yatırımların 20 milyar doları aştığını belirtti.

MİLLİ MECLİS VE BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETLERİ

Gazeteciler, Azerbaycan Milli Meclisi’ni ziyaret ederek meclis binası ve yasama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Türkiye Büyükelçiliği kompleksinde düzenlenen resepsiyonda Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün ile bir araya geldiler. Büyükelçi Akgün, KGK heyetini Bakü’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TÜRK ŞEHİTLİĞİNE DUACILAR

Azerbaycan’da şehit olan Türk askerleri için Bakü’de bulunan Türk Şehitler anıtı ve mozoleleri de ziyaret edildi. Toplantı, Zafer Parkı, İçerişehir ve Haydar Aliyev Merkezi gibi tarihi mekanları kapsayan Bakü şehir turunun ardından sona erdi.

DİM’İN DEĞERLENDİRMESİ

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Medien Buluşması’nın sonuçlarını değerlendirirken, bu buluşmanın “İki Devlet, Bir Millet” felsefesi doğrultusunda yapılan bir etkinlik olduğunu vurguladı. Dim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini belirtti.