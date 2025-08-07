Kıbrıs Gazisi Ali Çetin Uğurlandı

ACILARLA DOLU BİR VEDA

Bartın’ın Ulus ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ali Çetin’den üzücü bir haber geldi. 71 yaşındaki Çetin, hayata gözlerini yumdu.

SON GÖREVİ YERİNE GETİRİLDİ

Ali Çetin’in cenaze töreni, Balıcak Köyü Çamçı Orta Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından gerçekleştirildi. Törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb Erkan Şahin, il ve ilçe protokolü, askeri erkan, yakın arkadaşları ve sevenleri katıldı.

DUALARLA UĞURLANDI

6 çocuğu ve 32 torunu bulunan Gazi Çetin, köydeki aile kabristanına dualar ve gözyaşları arasında defnedildi. Törene katılan Vali Arslan, Çetin’in ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.