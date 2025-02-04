Kick Boks Şampiyonu Cami Görevlisini Dövdü

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, 22 Ocak tarihinde saat 18.45 civarında Yenidoğan Mahallesi’ndeki bir camide gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, eski Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, caminin tuvaletine girdi. İddialara göre, Özden engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Bu durum üzerine bir kişinin haber vermesiyle temizlik görevlisi ve evli, bir çocuk babası olan Osman Amaç, madde bağımlısı olduğunu düşünecek şekilde tuvalete geldi.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Osman Amaç, buradan Özden’i uyardıktan sonra namaz kılmak üzere camiye girdi. Namazını kıldıktan yaklaşık 45 dakika sonra dışarı çıkan Amaç, tartıştığı Yavuz Özden tarafından aniden saldırıya uğradı. Özden, eline geçirdiği gardı kullanarak Amaç’ı dakikalarca yumruklayarak dövdü. Ayakkabı çekeceği ile karışıklık vermeye çalışan Amaç’ı caminin içerisine çeken Özden, onu yere yatırarak darbetmeye devam etti. Camide bulunan diğer kişiler, araya girerek Özden ve Amaç’ı ayırmayı başardı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.