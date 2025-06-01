Kıdem Tazminatı Artışı Gerçekleşti

MAAŞ ARTIŞI VE KIDEM TAZMİNATI İLİŞKİSİ

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen maaş artışlarıyla birlikte, çalışanların alacağı kıdem tazminatı da yeniden belirleniyor. Temmuz ayında yapılacak zam, kıdem tazminatlarını etkileyerek, çalışanların daha fazla ödeme almasını sağlayacak.

MEMUR MAAŞLARINDAKİ ARTIRIM ETKİSİ

Bu Temmuz’da memur maaşlarına uygulanacak yüzde 16.71’lik artış, sosyal yardımlar ve kıdem tazminatları üzerinde önemli bir etki yaratacak. Hali hazırda 46.655 TL olan kıdem tazminatı tavanı, Temmuz’daki artışla birlikte 54.451 TL’ye yükselecek. Bu durum, yıllık kıdem tazminatını daha yüksek alacak çalışanlar için kayda değer bir değişiklik anlamına geliyor.