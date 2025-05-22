Kıdem Tazminatı Tavanı Artacak

ENFLASYON ORANI BELİRLENİYOR

2025 yılının ikinci yarısı için kıdem tazminatı tavanı, haziran sonunda açıklanacak olan 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Uzmanlar, bu oranın yüzde 17-18 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu durum, kıdem tazminatı tavanında yaklaşık yüzde 16.71’lik bir artış anlamına geliyor.

KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Temmuz ayındaki artış, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarını, 65 yaş aylığını, engelli ve evde bakım maaşlarını, ayrıca kıdem tazminatı tavanını doğrudan etkileyecek.

KIDEM TAZMİNATI MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Mevcut kıdem tazminatı tavanı 46.655 TL iken, beklenen yeni tavan 54.451 TL olarak öngörülüyor. Damga vergisi sonrası net ödeme ise 54.038 TL olarak hesaplanıyor. Bu artış, yüksek brüt ücretle çalışanlar için önemli bir fark oluşturacak.

HAZİRAN MI, TEMMUZ MU?

Haziran ayında işten ayrılan bir çalışan, her yıl için yaklaşık 7.796 TL daha az kıdem tazminatı alacak. Örneğin, 10 yıl çalışan bir kişi için bu fark 77.960 TL, 20 yıl çalışan biri için ise 155.920 TL kadar olabiliyor. Bu sebeple, kıdem tazminatı alacak çalışanlar için Temmuz ayı daha avantajlı bir seçenek olarak görünüyor.