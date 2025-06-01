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Kıdem Tazminatında Büyük Artış Olacak

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MAAŞ ARTIŞLARI VE KIDEM TAZMİNATI ETKİSİ

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışları, çalışanların alacağı kıdem tazminatını da belirliyor. Temmuz ayında gerçekleştirilecek zam, kıdem tazminatlarını etkileyerek, çalışanların daha fazla ödeme almasına zemin hazırlıyor.

MEMUR MAAŞLARINDAKİ ARTIS YÜKSELİYOR

Bu Temmuz’da memur maaşlarına uygulanacak olan yüzde 16.71’lik artış, sosyal yardımlar ile kıdem tazminatlarını da etkileyen önemli bir faktör haline geliyor. Şu anda 46.655 TL olan kıdem tazminatı tavanı, Temmuz’daki artışla birlikte 54.451 TL’ye yükselecek. Bu durum, yıllık kıdem tazminatını daha yüksek alacak çalışanlar için kayda değer bir değişim anlamı taşıyor.

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