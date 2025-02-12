More
Gündem

Kilauea Yanardağı Lav Püskürtmeye Devam Ediyor

kilauea-yanardagi-lav-puskurtmeye-devam-ediyor

HAWAII’DE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Hawaii’nin Kilauea Yanardağı, 23 Aralık’tan bu yana belli dönemlerde hareketliliğini sürdürüyor. Hawaii Volkan Gözlemevi, yanardağın yerel saatle 10.16 sularında 9. kez yaklaşık 100 metre yüksekliğe kadar lav püskürtüğünü ve gökyüzüne dumanların yükseldiğini bildirdi.

GÜVENLİK UYARILARI

Yanardağın faaliyeti, Hawaii Volkanları Ulusal Parkı’nın zirve kraterinde gerçekleşiyor. Ulusal parkta ziyaretçiler için güvenlik açısından kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara dikkat etmeleri gerektiği uyarısı yapılıyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Fenerbahçe Avrupa’da 283. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off'ta yarın Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşarak, Avrupa kupalarındaki 283. mücadelesine çıkacak.
Ekonomi

12 Şubat Döviz Kurları: Dolar, Euro Ne Kadar?

12 Şubat Çarşamba günü döviz piyasalarında dolar ve euro kurlarındaki son gelişmeler, küresel ve yerel ekonomik faktörlerin etkisiyle dalgalanmalar göstermektedir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.