Kilauea Yanardağı Lav Püskürtmeye Devam Ediyor

HAWAII’DE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Hawaii’nin Kilauea Yanardağı, 23 Aralık’tan bu yana belli dönemlerde hareketliliğini sürdürüyor. Hawaii Volkan Gözlemevi, yanardağın yerel saatle 10.16 sularında 9. kez yaklaşık 100 metre yüksekliğe kadar lav püskürtüğünü ve gökyüzüne dumanların yükseldiğini bildirdi.

GÜVENLİK UYARILARI

Yanardağın faaliyeti, Hawaii Volkanları Ulusal Parkı’nın zirve kraterinde gerçekleşiyor. Ulusal parkta ziyaretçiler için güvenlik açısından kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara dikkat etmeleri gerektiği uyarısı yapılıyor.