Kılıçdaroğlu İfade Vermeye Gitmeyecek

MAĞDUR SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik soruşturmada ‘mağdur’ sıfatıyla ifade vermeye çağrılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, davete katılmayı reddetti. Kılıçdaroğlu, “Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim” açıklamasını yaptı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’nin DURUMU

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, duruşunun değişmediğini ve geçmişteki davetlerde olduğu gibi bu sefer de ifade vermeyeceğini belirtti.