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Kılıçdaroğlu İfade Vermeye Gitmeyecek

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KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada ‘mağdur’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kılıçdaroğlu, bu duruma yönelik olarak, “Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim” sözlerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı bir açıklamada, “Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum” şeklinde belirtti. Daha önce bilgisine başvurulmak için davet edildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu davete katılmadığı gibi şu anki çağrıyı da kabul etmemeyi tercih ettiğini ifade etti.

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