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Kılıçdaroğlu, İfade Vermeye Gitmeyecek

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CHP KURULTAY SORUŞTURMASINDA KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada ‘mağdur’ olarak ifadesi alınmak üzere çağrıldı. Kılıçdaroğlu, duruşunu değiştirmediğini belirterek, “Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim” şeklinde konuştu.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NE DUYDUĞU ÜZÜNTÜ

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi’nin durumuna ilişkin düşüncelerini paylaştı. “Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum” ifadesini kullandı. Bu konuya karşı duyduğu kaygıyı ifade ederek, partinin geçmişine olan bağlılığını vurguladı.

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