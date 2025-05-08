Kılıçdaroğlu İfade Vermeyecek

CHP’DE KURULTAY SONRASI ŞAİBE İDDİALARI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı olmuştu. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminin sona ermesinin ardından bu kurultayla ilgili birçok şaibe iddiası gündeme gelmeye başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer ilgili düzenlemelere bağlı olarak bir soruşturma başlattı.

KILIÇDAROĞLU İFADE VERMEYECEK

Bu soruşturma çerçevesinde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “mağdur” olarak ifadeye çağrıldı. Kılıçdaroğlu, “mağdur” olarak çağrılmasına rağmen ifadeye gitmeyeceğini açıklamış durumda. Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim” dedi.

HUKUKİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

Diğer taraftan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı dava açtı. Bu iptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi ve mahkeme, davanın sonucunu 26 Mayıs’a erteledi.