Kılıçdaroğlu İfade Vermeyecek, Dedi

ÖZGÜR ÖZEL’İN GENEL BAŞKANLIĞI VE ŞAİBE İDDİALARI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminin sona ermesinin ardından kurultaya yönelik bazı şaibe iddiaları gündeme geldi. Bu konuyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer mevzuat hükümlerini referans alarak soruşturma başlattı.

KILIÇDAROĞLU’NUN İFADE ÇAĞRISI

Bu kapsamda, Başsavcılık eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağırdı. Kılıçdaroğlu ise bu çağrıya yanıt vererek, ifadesinin alınmayacağını belirtti. Sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim.”

HUKUKİ SÜREÇ HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Öte yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı davalar açtı. İptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi ve mahkeme duruşmayı 26 Mayıs’a erteledi.