Kılıçdaroğlu İfade Vermeyecek Dedi

GENEL BAŞKANLIK YENİLENİYOR

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıllık döneminin sonlanmasının ardından, kurultayla ilgili bazı şaibe iddiaları gündeme geldi. Bu konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanarak bir soruşturma başlattı.

KILIÇDAROĞLU’NA ÇAĞRI

Bu soruşturma çerçevesinde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ancak Kılıçdaroğlu, duruşunu değiştirmediğini belirterek ifadeye gitmeyeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi: “Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim.”

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı davalar açtı. İptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi ve mahkeme, davayı 26 Mayıs’a erteledi.