Kılıçdaroğlu İfade Vermeyecek, Üzgünüm

KILIÇDAROĞLU’NUN İFADEYE ÇAĞRILMASI

CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ına dair yürütülen soruşturmada ‘mağdur’ olarak ifade vermeye çağrılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, duruşunun değişmediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, bu tedbirlerin ardından tekrar ifade vermek istemediğini belirtti.