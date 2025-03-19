Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na Destek Mesajı

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Türkiye siyasetinde önemli bir sarsıntıya neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu durum üzerine İstanbul’a doğru yola çıktı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum,” şeklinde ifade etti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve pek çok belediye çalışanı gözaltına alındı. İmamoğlu’nun evinde yapılan arama sonrasında, saat 10.00 civarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, İmamoğlu için “suç örgütü lideri” ifadesinin kullanılması dikkatleri çekti.

GÖZALTILARIN KAPSAMI

Gözaltına alınanlar arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Başkanı Buğra Gökce, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve sanatçı Ercan Saatçi gibi önemli isimler yer alıyor. İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar arasında “kent uzlaşısı” üzerinden “terör” suçlaması da bulunuyor.

SEKTOREL ETKİLER

Bu gelişmeler, hem siyasette hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’a hareketi, CHP’nin bu süreçteki dayanışma mesajını daha da güçlendirdi. Şimdi gözler, İmamoğlu ve diğer gözaltına alınan kişilerin durumu ile ilgili yapılacak açıklamalarda.