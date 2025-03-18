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Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na Destek Açıklaması

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İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kararları ve mevzuat şartlarına uymadığı iddiasıyla iptal edildi. Bu karar sayesinde İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı geçersiz hale geldi. Karara tepkiler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinden gelmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ

Bir diğer tepki, İmamoğlu’nun kurultay döneminde muhalefet ettiği CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı hukuk dışı bulduğunu belirterek, “Adaleti bir kez daha yok ettiniz… Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!” şeklinde ifadelerde bulundu.

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