Kılıçdaroğlu’ndan Yeni ‘Aday’ Önerisi!

KILIÇDAROĞLU’NDAN PARTİ GELECEĞİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geleceği hakkında önemli görüşler ortaya koydu. CHP’nin eski lideri, mevcut durumda yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

İMAMOĞLU YERİNE YENİ ADAY GEREKEN BİR KONU

Kılıçdaroğlu, cezaevindeki Ekrem İmamoğlu yerine yeni bir aday belirlenmesi gerektiği yönünde mesajlar veriyor. Bu konuda oldukça net olduğu belirtiliyor. TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu’nun ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına da karşı olduğunu aktardı. Atik şu ifadeleri kullanıyor: “Kemal Bey yakın çevresine yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor. Hem ona yakın ekipten hem de parti örgütünden aldığım bilgiler bunlar.”

CHP’NİN GÜVENİ İÇİN YENİ PROGRAM

Kılıçdaroğlu, partinin sağdan sola kayarak karamsar bir duruma geçtiğini vurguluyor. “CHP, sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor. 100 yıllık bir parti bunu kaldıramaz. Yönetim işe yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekle ve yeni bir program oluşturmakla başlamalı. Demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan, geniş halk kitlelerinden fikirleri alınmalı.” diyor.

BİR ŞAHIS ÜZERİNDEN SİYASET YAPILAMAZ

Kılıçdaroğlu, siyaset yapmanın bir tek şahıs üzerinden mümkün olmadığını savunuyor. “Bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılmaz. Mevcut belediye başkanları seçildikleri illerin halkına hizmet etmelidirler.” şeklinde konuşarak, İmamoğlu ve Yavaş’a dair mesaj gönderdiği düşünülüyor.

Fatih Atik’in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, mevcut yönetimin izlediği siyasi çizginin devam etmesi durumunda CHP’nin bölünme yaşayabileceği konusunda uyarılarda bulundu. “Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor. Tamamen halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşan bir parti var. Bu artık sürdürülemez bir noktaya geldi.” sözleriyle durumu özetliyor.