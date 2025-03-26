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Kılıçdaroğlu ve Yavaş Bugün İmamoğlu’nu Ziyaret Edecek

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ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na Marmara Kapalı Cezaevi’nde yapan ziyaretler sürüyor. Önceki gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ile 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

ÖNEMLİ İSİMLER GÖRÜŞMEK İÇİN GELİYOR

Bugün ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmenin, saat 12.00’den sonra yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca, yarın da İmamoğlu’nu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ziyaret edeceği de duyuruldu.

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