Kilis’te Üç Araç Çarpıştı, Kız Öldü

KAZA DETAYLARI

Kilis-İslahiye yolunun 10. kilometresinde gerçekleşen kazada üç araç birbiriyle çarpıştı. S.K.D. yönetimindeki 48 AFC 304 plakalı hafif ticari aracın, H.Y. idaresindeki 79 M 0606 plakalı minibüsle ve H.Ö.C.’nin kullandığı 06 CAC 059 plakalı otomobille çarpıştığı bildiriliyor.

KAYBEDİLEN YAŞAM

Kaza sonucunda minibüs yan yatarken, olayda ciddi şekilde yaralanan 17 yaşındaki Fatma Baştaş, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız yaşamını yitiriyor.

Kazanın ardından E.Ç., N.F.Y., H.E. ve A.B. adındaki diğer yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlattı.