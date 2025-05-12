Kilis’te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere karşı bir operasyon başlattı. Ekipler, Şıh Mansur Kavşağı ile Kurtağa Caddesi’nde durdurdukları araçlarda A.A. ve E.G’yi gözaltına aldı.

Yapılan detaylı aramalarda, 231 bin 166 sentetik hap, 57 kilo 300 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.