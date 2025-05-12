Gündem

Kilis’te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

kilis-te-uyusturucu-operasyonu-2-zanli-tutuklandi

UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere karşı bir operasyon başlattı. Ekipler, Şıh Mansur Kavşağı ile Kurtağa Caddesi’nde durdurdukları araçlarda A.A. ve E.G’yi gözaltına aldı.

Yapılan detaylı aramalarda, 231 bin 166 sentetik hap, 57 kilo 300 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Kars’ta Yıldırım, İki Çobanı Yaraladı

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu iki çoban yaralandı ve on büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.
Gündem

Manisa’da Sürücü Facianın Önüne Geçti

Manisa'da fren arızası nedeniyle devrilen vidanjörün sürücüsü yaralandı. Direksiyonu kırarak evlere çarpmaktan kaçan sürücü, büyük bir faciayı önledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.