Kim’den Gözdağı: ABD Saldırırsa Silahlar Konuşur!

KİM JONG-UN’DAN ASKER GÖNDERME AÇIKLAMASI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya’ya asker gönderme kararını destekleyerek, bu adımın Moskova ile imzalanan karşılıklı savunma anlaşması çerçevesinde “meşru” olduğunu ifade etti. Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği’nde, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yendiği zaferin 80. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Kim, ABD ve müttefiklerine yönelik sert uyarılarda bulundu. Kuzey Kore’nin, Rusya’ya yapılacak olası bir saldırıya karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayacağını vurguladı.

MEŞRU ADIM: RUSYA’NIN YANINDAYIZ

Kim Jong-un, Rusya-Ukrayna savaşına katılımlarını “egemenlik haklarının bir parçası” olarak tanımlarken, geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le imzaladıkları Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın, taraflardan birine saldırı durumunda karşılıklı askeri desteği zorunlu hale getirdiğini hatırlattı. “Bu savaşa katılımımız, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na tamamen uygundur,” diyerek, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesini savundu.

ABD VE GÜNEY KORE’YE SERT ELEŞTİRİLER

Konuşmasında Ukrayna’ya “nükleer bir güce saldıran kukla devlet” ve Güney Kore’yi “ABD’nin en sadık uşağı” olarak tanımlayan Kim, Seul’deki ABD askeri varlığının “pervasız” bir hale geldiğini belirtti. “Eğer ABD ve uyduları Rusya’ya karşı yeni bir saldırıya kalkışırsa, Kuzey Kore’nin askeri gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğim,” diyerek tehditlerde bulundu. Bu ifadeler, bölgedeki gerilimin artmasına neden olan bir açıklama olarak değerlendirildi.

MOSKOVA-PYONGYANG İTTİFAKI GÜÇLENİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2024’te yürürlüğe girecek olan Moskova-Pyongyang anlaşmasının, karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğünü ve Kuzeydoğu Asya’da “bölünmez bir güvenlik sistemi” kurmayı hedeflediğini duyurmuştu. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey Kore’nin Ukrayna’da savaşmak üzere Rusya’ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bu askerlerden yaklaşık 600’ünün öldüğünü ve 4 bin kadarının yaralandığını bildirdi. Anlaşma, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker ve silah desteği sağlamasını meşrulaştırırken, Pyongyang’ın Rusya’dan ekonomik ve askeri teknolojiler almasına dair endişeleri artırıyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE BÖLGESEL ENDİŞELER

Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesi, uluslararası toplumda büyük bir yankı buldu. Güney Kore, ABD ve diğer Batılı ülkeler, bu işbirliğini “uluslararası hukukun ihlali” olarak kınayarak, Moskova ve Pyongyang’a “yasa dışı askeri işbirliğini derhal durdurma” çağrısı yaptı. Ayrıca, Kuzey Kore’nin Rusya’dan hava savunma sistemleri ve füze teknolojisi gibi kritik askeri destekler aldığı yönündeki iddialar, Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik kaygılarını artırıyor.