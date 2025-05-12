KİM EUNJA Hayatını Kaybetti

DEMANS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEN KİM’İN VEFATI

Son zamanlarda demans hastalığıyla mücadele eden Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün yaşamını yitirdi. Türkiye’ye olan sevgisini son anlarına kadar koruyan Kim, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.

TÜRKİYE’NİN SEUL BÜYÜKELÇİSİ’NDEN TAZİYE ZİYARETİ

Vefat haberinin ardından Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim’in ailesine taziyelerini iletti. Kim’in hayatı, gerçekte yaşanmış bir hikayeden esinlenilen “Ayla” filmi ile de hafızalara kazındı. Film, Kore Savaşı sırasında yalnız kalan beş yaşındaki bir kız çocuğu Ayla’nın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin öyküsünü anlatıyor.