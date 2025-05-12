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Kim Hayatını Kaybetti, Taziyeler İletildi

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DEMANS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEN KİM’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Son zamanlarda demans hastalığı ile mücadele eden Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti. Türkiye’ye olan sevgisini son anlarına kadar koruyan Kim, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından sürekli ziyaret ediliyordu. Vefat haberinin ardından Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim’in ailesine taziyelerini sundu.

AİLA VE TARİHİ BİR HİKAYE

Ayrıca, gerçek bir hikayeden esinlenerek çekilen “Ayla” filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kız çocuğuna ait bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin ve “Ayla” adındaki kızın hikayesini anlatıyor.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Kavga Yaşandı

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Kimsesiz Ayla’nın hikayesi anlatıldı

"Koreli Kim Eunja, 'Ayla' filmindeki hikayesiyle tanınmıştı ancak zatürre nedeniyle vefat etti. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği bu üzücü durumu açıkladı."

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