kimi-antonelli-nin-formula-1-de-tarihi-galibiyeti

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix’si gerçekleştirildi. 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti’nde düzenlenen yarış, toplamda 56 turdan oluşuyordu.

TARİHİ ZAFER

Pole pozisyonundan start alan Mercedes takımının İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 saat 33 dakika 15.607 saniye ile rakiplerini geride bırakarak kariyerinin ilk zaferini elde etti. 19 yaşındaki Antonelli, bu sonuçla Hollandalı Max Verstappen’den sonra Formula 1’de yarış kazanan en genç ikinci pilot olma unvanını kazandı. Ayrıca, Giancarlo Fisichella’nın 20 yıl önceki zaferinin ardından F1 tarihinde yarış galibiyeti elde eden ilk İtalyan pilot olmayı başardı.

PODYUMDAKİLER

Antonelli’nin takım arkadaşı George Russell, 5.515 saniye farkla ikinci sırayı alırken, Ferrari’nin Lewis Hamilton’ı liderin 25.267 saniye arkasında üçüncü sırada tamamladı. Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, 2024 Las Vegas Grand Prix’sinden sonra ilk kez podyuma çıkma başarısını gösterdi. Tecrübeli pilot, Ferrari ile podyumda yer alan ilk pilot olma özelliğini de taşıyor.

SIRADAKİ YARIŞ JAPONYA’DA

Sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix’si, 29 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Pilotlar klasmanında ilk beş sırayı şu isimler oluşturuyor:

1. George Russell (Büyük Britanya): 51 puan

2. Kimi Antonelli (İtalya): 47 puan

3. Charles Leclerc (Monako): 34 puan

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33 puan

5. Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17 puan

Takımlar klasmanındaki ilk beş sıralama ise şöyle:

1. Mercedes: 98 puan

2. Ferrari: 67 puan

3. McLaren: 18 puan

4. Haas: 17 puan

5. Red Bull: 12 puan