ERDOĞAN’IN ADALET VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleşen “Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. “Adalet terazisindeki en küçük bir sapma tamiri de telafisi de mümkün olmayan yıkıcı sonuçlara her zaman gebedir” diyen Erdoğan, adaletin devletin temeli olduğuna dikkat çekti. Devletin, adaletle hükmederek varlığını sürdürebileceğini ifade etti. “Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adalet hükümetimizin öncelikleri arasındadır” vurgusunu yaptı.

YARGININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ADIMLAR

Erdoğan, yargı sisteminin güçlendirilmesi için hükümet olarak pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi. “Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bıraktık yerine hukukun üstünlüğü ilkesini bu ülkede egemen kıldık” dedi. Ayrıca, milletin iradesine kast eden darbecilere karşı adil ve demokratik bir yargı rejimi kurduklarını belirtti. “Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik” diye ekledi.

YARGI MERCİLERİNE MÜDAHALE YASAK

Hukukun ve kanunların gereğini yerine getiren vatandaşların haklarının korunması konusunda kararlılıklarını yineleyen Erdoğan, “Kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz” dedi. Bu açıklamalar, yargı sisteminin işleyişine ve adaletin sağlanmasına yönelik yürütülecek kararlı politikaların altını çiziyor.