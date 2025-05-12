“Kimse Yargı Mercilerine Parmak Sallayamaz”

ADALETİN TEMELİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde konuştu. Toplantıda adaletin önemiyle ilgili bazı önemli ifadeler yer aldı. Erdoğan, “Adalet terazisindeki en küçük bir sapma tamiri de telafisi de mümkün olmayan yıkıcı sonuçlara her zaman gebedir. Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Haksızlığa yol veren haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez. Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adalet hükümetimizin öncelikleri arasındadır.” dedi. Yargı sisteminin güçlendirilmesi için birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini ifade etti.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK

Erdoğan, konuşmasında, “Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bıraktık. Yerine hukukun üstünlüğü ilkesini bu ülkede egemen kıldık.” diyerek, darbe dönemlerinde halka kasteden yargının yerine, adil ve demokratik bir yargı sistemi oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, “Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik.” şeklindeki açıklaması dikkat çekti.

KANUNLARA SAYGIYI VURGULAMA

Anadilimiz hakkında da önemli noktalar belirten Erdoğan, “Hukuka kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması konusunda kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz.” diyerek, yasa dışı davranışlara karşı duracaklarını vurguladı. FETÖ ile mücadelelerinin devam edeceğini de belirtirken, eleştiri amacıyla yargı mercilerine parmak sallanamayacağını ifade etti.