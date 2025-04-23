“Kimyasal Gaz Ve Sıvı Kullanıldı Mı?”

KİMYASAL İÇERİKLİ GAZ VE SIVI KULLANILDIĞI İDDİALARI YALANLANDI

Kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığına dair yapılan iddialar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) beklenen açıklama yapıldı. EGM’nin sosyal medya hesabından yayımlanan yazılı açıklamada, bu iddiaların yalan olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca, Türk Tabipler Birliği’nin 15 Nisan’da suç uydurma ve dezenformasyon içerikli iddialarla ilgili şikayette bulunduğu dile getirildi. “Toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır” ifadesine yer verildi.

EGM tarafından yapılan açıklamada, “Türk Tabipler Birliği, 15 Nisan 2025 tarihinde suç uydurma ve dezenformasyon ürünü konularla ilgili bir şikayette bulunmuştur. Şikayete konu olan iddialar, mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Emniyet güçlerimize toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı iddiası asılsızdır. Gerçekleşen toplumsal olaylar sırasında böyle bir durum söz konusu olmamıştır” denildi. Açıklamada ayrıca, EGM’nin envanterinde bulunan göz yaşartıcı gazların, yasaklanmış kimyasal gazlar olmadığı ve toplumsal olayları kontrol altında tutmak için kullanıldığı ifade edildi.

Gösteri ve eylem yasağına rağmen yapılan eylem ve gösteriler sırasında gerçekleştirilen gözaltı işlemleri yasal çerçevede yürütüldü. Gözaltına alınan kişilerin giriş ve çıkışlarında tutulan hekim raporlarının tutarlılık gösterdiği, işkence veya kötü muamele bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

Açıklamada, sosyal medyada yer alan ve CİMER ile 112’ye yapılan bildirimlerin titizlikle incelendiği vurgulandı. Gerçek olmayan bu ithamların, Bakanlık ve EGM’nin itibarını sarsma amacı taşıdığı belirtildi. Bakanlığın ve EGM’nin, vatandaşların yasalara uygun toplantı ve gösteri haklarını kullanmaları için gerekli hassasiyeti gösterdiği ve güvenli bir şekilde bu etkinliklerin yapılmasını sağlamak için tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi. Ayrıca, halkı yanıltıcı bilgi yayan ve Emniyet Teşkilatı’na iftira atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.