Kimyasal gaz ve sıvı kullanıldı mı?

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YALANLAMALAR

“Kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı” iddialarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) önemli bir açıklama yaptı. EGM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı duyuruda, bu iddiaların kesinlikle yalan olduğu vurgulandı. Ayrıca, Türk Tabipler Birliği’nin 15 Nisan’da suç uydurma ve dezenformasyon iddialarıyla ilgili şikayette bulunduğu bilgisi de yer aldı. “TOPLUM VE BİREY SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK KİMYASAL İÇERİKLİ GAZ VE SIVI KESİNLİKLE KULLANILMAMIŞTIR.”

Açıklamada, “Türk Tabipler Birliği; 15 Nisan 2025 tarihinde suç uydurma ve dezenformasyon ürünü konularla ilgili bir şikayette bulunmuştur” denildi. EGM, toplumsal olaylar esnasında sağlığa olumsuz etki edecek herhangi bir kimyasal gaz ya da sıvı kullanımının yapılmadığını ve yapılan iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Emniyet güçlerinin envanterinde bulunan göz yaşartıcı gazların yasal olup, Avrupa Birliği ve ABD’de de kullanıldığını, amaçlarının kamu düzeni ve asayişi sağlamak olduğunu belirtti.

GÖZALTINA ALMA PROSEDÜRLERİ YASAL ÇERÇEVEDE YÜRÜTÜLÜYOR

Gerçekleşen eylemler sırasında gözaltına alınan bireylerin işlemlerinin yasal mevzuatlar çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Bu süreçte gözaltına alınan her şahsın hekim raporlarının tutarlı olduğu ifade edildi. EGM, gözaltına alınan kişilerle ilgili işkence ve kötü muameleye dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Açıklamada, sosyal medyada yer alan asılsız ithamların titizlikle incelendiği bildirildi. Asılsız iddiaların, kamuoyunda Bakanlığı ve EGM’yi hedef alan bir etki yarattığına dikkat çekildi. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, kamu görevlilerini hedef gösteren ya da Emniyet Teşkilatımıza iftira atanlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Bakanlık ve EGM’nin, vatandaşların yasal olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını güvenli bir şekilde kullanmaları için gerekli hassasiyetleri gösterdiği vurgulandı.