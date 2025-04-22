“Kimyasal Gaz Ve Sıvı Kullanıldı Mı?”

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YALANLAMA

‘Kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı’ iddialarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) beklenen açıklamayı yaptı. EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, bahsedilen iddiaların kesinlikle yalan olduğu bildirildi. Ayrıca, Türk Tabipler Birliği’nin 15 Nisan’da bu iddialarla ilgili suç uydurma ve dezenformasyon şikayetinde bulunduğu belirtildi.

İDDİALAR YALANLANIYOR

EGM’nin açıklamasında, “Toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır” ifadesi dikkat çekti. Türk Tabipler Birliği’nin 15 Nisan 2025 tarihinde suç uydurma ve dezenformasyonla ilgili bir şikayette bulunduğu belirtilirken, iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. Gerçekleşen toplumsal olaylarda, toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasallar kullanılmadığı ifade edildi. Ayrıca, EGM’nin elindeki göz yaşartıcı gazların yasaklı kimyasallar olmadığı ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanıldığı aktarıldı.

GÖZALTINA ALINANLARLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Gösteri ve eylem yasağına rağmen gerçekleştirilen eylemlerde yaşanan gözaltı sürecinin yasal mevzuata uygun olduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin hekim raporlarının tutarlı olduğu, işkence veya kötü muameleye dair bulgu bulunmadığı ifade edildi.

İFTİRA ATANLAR HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM

Açıklamada, sosyal medyada yayımlanan asılsız ithamların Bakanlığı ve EGM’yi hedef haline getirmeye yönelik olduğu belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, yalan ve yanıltıcı bilgi yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Vatandaşların yasal haklarını kullanması konusunda hassasiyet gösterildiği ve toplantı ile gösteri yürüyüşlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.