KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri, Kasım ayı kira zammı oranını belirledi. Kira artışları için getirilen %25 sınırının kaldırılmasıyla birlikte, kira artışları 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre hesaplanmaya devam edecek. İki yıl aradan sonra, kira artışları yeniden TÜFE’ye endeklendi. Peki, Kasım ayında kiralar ne kadar yükseldi? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE KİRA HESAPLAMALARI

TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı enflasyon verilerine göre, 12 aylık TÜFE artış oranı %62,02 olarak belirlendi. Bu durumda, Kasım ayı içerisinde sözleşmelerini yenileyecek kiracılar, belirtilen oran üzerinden yeni kira bedellerini hesaplayacak. Örneğin, mevcut kirası 5.000 TL olan bir kiracı için, %60 olan enflasyon oranı üzerinden yeni kira bedeli, 5.000 x (1 + 0,60) = 8.000 TL olarak hesaplanır.

KİRA ZAMMI ÖRNEĞİ

Kasım ayı verilerine göre, mevcut kira bedeli 15.000 TL olan bir kiracı, Kasım 2024’te yapacağı kontrat yenilemesi durumunda %62,02 kira artış oranıyla 9.303 TL zam alarak, aylık yeni kira tutarı 24.303 TL olacaktır.