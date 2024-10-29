Kira Bedelini Eksik Ödeyen Kiracı Tahliye Edildi

ANKARA’DA KİRA DAVASI SÜRECİ

Ankara’da, bir ev sahibinin başlattığı hukuk süreci sonucu, kira bedelini yanlış bir miktar ödeyen kiracı için tahliye kararı verildi. Hüseyin Deliömeroğlu, Çankaya ilçesindeki evinde yaşayan Javid Salomov’un, toplam 2 bin 220 lira olan kira bedelinin haziran ayında 2 bin 200 lira olarak yatırdığını fark etti. Bu durumu öğrenen ev sahibi, avukatı Emre Güneş aracılığıyla kiracısına eksik 20 lirayı ödemesi için dava açtı ve ödemediği takdirde bir ay içinde evden tahliye edilmesini talep etti.

KİRACININ İTİRAZI VE DAVANIN DEVAMI

Kiracı Javid Salomov, icra işleminin durdurulmasını sağlayarak, kirasını tam ödediğini iddia etti ve ev sahibinin bir alacak talebi bulunmadığını savundu. Ancak ev sahibi, bu itiraz üzerine süreci devam ettirerek Ankara 12’nci İcra Hukuk Dairesi’ne ‘itirazın kaldırılması, sözleşmenin feshi, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi’ amacıyla dava açtı. Duruşma 25 Ekim’de gerçekleştirildi.

Duruşmanın ardından, mahkeme kiracının yaptığı itirazın kaldırılmasına, asıl alacak olan 20 TL’nin yüzde 20’si oranında icra inkar tazminatının kiracıdan tahsil edilerek ev sahibine verilmesine ve kiracının evinin tahliye edilmesine karar verdi. Bu karar sonrası kiracı için icra işlemleri hız kazandı.