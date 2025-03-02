kira-geliri-vergisinde-bilmeniz-gerekenler

KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ VERME YÖNTEMİ

2024 yılında elde edilen gelirler arasında en çok dikkat çeken konu, kira geliri beyanname verme yöntemidir. Kira geliri elde edenlerin, 1 Mart ile nisan ayı sonuna kadar, internet üzerinden ya da doğrudan vergi dairelerine giderek beyanname vermesi şarttır. 2024 yılı için kira gelirleri beyan edilecektir. Süresi içinde beyanname vermeyenler, yıllık toplam kira gelirlerinden yapılacak 33 bin liralık indirimden faydalanamayacak, ayrıca çeşitli cezalarla karşılaşabilecektir. “Kira geliri beyannamesi rehberinde bütün soruların yanıtları var.” Konut kira gelirine ilişkin beyanı daha detaylı inceleyelim.

Beyanname Verilecek Konutlar

Arazi ve bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahil) sahipleri beyanname vermek zorundadır. Kira gelirinin elde edilmesi tahsil esasına dayanmaktadır. Tahsil esası gereği, kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden ya da ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekir.

Tahsil Edilmemiş Kira Geliri Durumu

Tahsil edilmemiş kira gelirleri için vergi ödenmez. Kira bedelinin nakden tahsil edilmesi, Türk parası veya döviz ile ödenmesi anlamına gelir. Ayrıca, alınan çek bedelleri de nakden tahsil sayılmaktadır. Mükellefler, o yıla veya geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira bedellerini, tahsil edildiği yılın hasılatı olarak kaydedecektir.

Peşin Alınan Kira Geliri İle Vergi Ödeme

Gelecek yıllara ait peşin tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın gelirinden ziyade, gelirin ait olduğu yılın geliri olarak değerlendirilecek. Örneğin, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait kira gelirleri 2024 yılında topluca tahsil edildiğinde, bu gelir 2024 yılı geliri olarak kaydedilecektir.

Dövizle Kiralamalarda Vergi Hesaplama

Döviz cinsinden kiralamalarda tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak, kira gelirindeki gayri safi hasılat belirlenmektedir. Konut ve iş yerlerini kiraya verenlerin, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından düzenlenen belgelerle belgelendirme yükümlülüğü vardır. Haftalık, günlük ve benzeri kısa süreli konut kiralamalarındaki tahsilat ve ödemeler de bu belge kapsamındadır.

Kira Tahsilatı İcra Yoluyla Yapıldığında Vergi Durumu

Konutunu ve iş yerini kiraya verenler, kira bedeline ilişkin olarak mahkeme ve icra yoluyla yapılan tahsilat ve ödemeler için tevsik zorunluluğuna tabi değildir.

Kira Gelirinin İspatı

Kira gelirinin ispatı, bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla gerçekleştirilen para yatırma, havale, EFT, çek, banka ve kredi kartı kullanımı ile sağlanan tahsilat ve ödemeler için düzenlenmiş dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile yapılacaktır. Ayrıca, bankaların internet şubeleri üzerinden gerçekleştirilen ödemeler de bu kapsama girmektedir.