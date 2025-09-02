Kira Getirisi Rekor Seviyeye Ulaştı

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL PİYASASINDAKİ DENGELER

Türkiye’de gayrimenkul piyasası yeni bir dengeye oturdu. Son 1,5 yıl içerisinde konut fiyatları reel olarak gerilerken, kiralar hızla yükseliyor. Bu durum, yatırım amaçlı konut satışlarını tetikliyor. Özellikle 2+1 ve 1+1 daireler, ilanlardaki toplamın %60’ını oluşturuyor. Kira getirisi açısından en dikkat çeken şehir ise Ankara oldu. Ağustos 2025 itibarıyla ortalama kira 28.592 TL olurken, yıllık getiri %10,47 seviyesinde. Bu oran, amortisman süresini 10 yıla kadar çekiyor.

Türkiye’de konut fiyatlarının yaklaşık 1,5 yıldır reel olarak düşüş göstermesi, buna karşılık kira fiyatlarında yaşanan artış; konutun kira getirisinin artmasını ve amortisman süresinin kısalmasını beraberinde getiriyor. TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, son bir yılda yüzde 32,8 artış gösterdi. Buna karşılık, yıllık enflasyon temmuzda yüzde 33,52 olarak gerçekleşti. Kiralarda ise farklı bir tablo var. Endeksa verilerine göre geçen yıl Türkiye genelinde ortalama 167 TL olan metrekare kiralık fiyatı bu yıl aynı ayda 224 TL’ye yükseldi. Kiralarda ortalama artış yüzde 34 oldu ve bu artış yıllık enflasyonu geride bırakıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; kira çarpanlarının cazip seviyelere gelmesi, “kiraya vermek üzere” yapılan konut yatırımlarına son dönemde ivme kazandırdı. Bu yılın Ocak-temmuz döneminde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 835 bin adede yaklaştı. Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde ilandaki kiralık daire sayısı ise yaklaşık 176 bin adet ile son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dairelerin 60 bin adedini 2+1 konutlar oluştururken, 3+1 konut sayısı 52 bin 500 adet oldu. 1+1’lerin sayısı ise 44 bini buldu. Rakamlar, 2+1 dairelerin toplam içindeki ağırlığının yüzde 34 ile en yüksek seviyede olduğunu gösteriyor.

Son verilere göre, Ağustos 2025 itibarıyla büyükşehir konumundaki illerde, ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri en yüksek 10 il şöyle sıralanıyor: 1-Ankara: 28 bin 592 TL (%10,47), 2-Şanlıurfa: 15 bin 929 TL (%8,76), 3-Tekirdağ: 19 bin 846 TL (%8,71), 4-Van: 16 bin 352 TL (%8,37), 5-Kahramanmaraş: 19 bin 384 TL (%8,26), 6-Eskişehir: 17 bin 451 TL (%8,09), 7-İzmir: 27 bin 660 TL (%7,96), 8-Sakarya: 18 bin 942 TL (%7,92), 9-Denizli: 15 bin 305 TL (%7,92) ve 10-Hatay: 18 bin 013 TL (%7,91).

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, konut maliyelerinde son yıllarda yaşanan artış, alım gücünde gerileme ve çekirdek aileye dönüş gibi trendlere dikkat çekerek, “Bu gelişmeler, konut geliştiricisi tarafında daha küçük dairelerin üretilmesini; vatandaşların da benzer şekilde daha küçük konutlara yönelmesini beraberinde getiriyor” diyor.