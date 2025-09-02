Kira Getirisi Zirveye Ulaştı: Ankara İlk Sırada

GAYRİMENKUL PİYASASINDA YENİ DENGE

Türkiye’de gayrimenkul piyasası, yeni bir dengeye oturuyor. Konut fiyatları, son 1,5 yılda reel olarak gerilerken, kiralar oldukça hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu durum, yatırım amaçlı konut satışlarını tetikliyor. Özellikle 1+1 ve 2+1 daireler, ilanlardaki toplamın %60’ını oluşturuyor. Kira getirisi açısından dikkati çeken şehir ise Ankara oluyor; Ağustos 2025 itibarıyla ortalama kira 28.592 TL olurken, yıllık getiri %10,47 seviyesinde. Bu oran, amortisman süresini 10 yıla kadar çekiyor. Türkiye akılda kalıcı bir süreçten geçerken, konut fiyatlarının yaklaşık 1,5 yıldır reel olarak düşmesi ve bu dönüşüm, kira fiyatlarında da artışa yol açıyor. Sonuç olarak kiraların artması, konutun kira getirisinin yükselmesine ve amortisman süresinin kısalmasına neden oluyor.

KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ

TCMB tarafından bildirilen konut fiyat endeksi, son bir yılda %32,8 oranında artış gösterdi. Ancak yıllık enflasyon Temmuz ayında %33,52 olarak gerçekleşti. Kiralarda farklı bir durum hâkim. Endeksa verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde ortalama 167 TL olan metrekare kira fiyatı, bu yıl aynı ayda 224 TL’ye yükseldi. Kiralarda ortalama artış %34 oldu ve bu artış, yıllık enflasyonu geride bırakmayı başardı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; kira çarpanlarının cazip seviyelere ulaşması, “kiraya vermek üzere” yapılan konut yatırımlarını da son dönemde hızlandırıyor. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüksek faiz ortamına rağmen %24,2 artış göstererek 835 bin adede yaklaştı.

KİRALIK İLANLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Eylül ayının ilk haftasında, Türkiye genelinde ilandaki kiralık daire sayısı yaklaşık 176 bin adetle son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dairelerin 60 binini 2+1 konutlar oluşturuyor. İlandaki kiralık 3+1 konut sayısı 52 bin 500 adet, 1+1 konutların sayısı ise 44 bin olarak kaydedildi. Rakamlar, 2+1 dairelerin toplam içindeki payının %34 ile en yüksek olduğunu gösteriyor. 3+1 daireler %29,82 ile ikinci sırada yer alırken, 1+1 konutlar %25 pay ile üçüncü sırada konumlanıyor. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, konut maliyetlerinde son yıllarda yaşanan artış, alım gücünde gerileme ve çekirdek aileye dönüş gibi trendlere değinerek “Bu gelişmeler, konut geliştiricilerinin daha küçük daireler üretmesine ve vatandaşların da benzer şekilde daha küçük konutlara yönelmesine neden oluyor” şeklinde açıklama yapıyor.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK ŞEHİRLER

Son verilere göre, Ağustos 2025 itibarıyla büyükşehirlerde ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri en yüksek 10 il şu şekilde sıralanıyor: 1-Ankara: 28 bin 592 TL (%10,47)

2-Şanlıurfa: 15 bin 929 TL (%8,76)

3-Tekirdağ: 19 bin 846 TL (%8,71)

4-Van: 16 bin 352 TL (%8,37)

5-Kahramanmaraş: 19 bin 384 TL (%8,26)

6-Eskişehir: 17 bin 451 TL (%8,09)

7-İzmir: 27 bin 660 TL (%7,96)

8-Sakarya: 18 bin 942 TL (%7,92)

9-Denizli: 15 bin 305 TL (%7,92)

10-Hatay: 18 bin 13 TL (%7,91)